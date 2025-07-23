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منذ فجر الأربعاء.. 77 شهيدا في العدوان الصهيوني المتواصل على غزة

استشهد 77 فلسطينيا بينهم 4 من منتظري المساعدات في العدوان الصهيونية المتواصل على قطاع غزة منذ فجر الأربعاء.

وقالت مصادر فلسطينية “ارتقى 4 مواطنين وأُصيب 25 آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منزلين في حيي الشيخ رضوان والنزلة شمال مدينة غزة”.

وتابعت “كما استشهد 8 مواطنين بينهم أطفال في مجزرة للاحتلال استهدفت مجموعة من المدنيين على مدخل شارع العشرين بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وعُرِف من الشهداء: الطفل مصعب النباهين، محمد النباهين، محمود زياد موسى الهور”.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية الاربعاء “وصول 113 شهيداً منهم 13 انتشال و534 إصابة إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية”.

المصدر: فلسطين اليوم