رئيس بلدية كونين: تشكيل لجنة نزوح فورية لمواكبة الأهالي وتقديم المساعدات

أعلن رئيس بلدية كونين خليل الدبق، في بيان، عن تشكيل لجنة نزوح فورية لمواجهة التداعيات الإنسانية التي طالت البلدة وأهلها نتيجة الأوضاع الراهنة. وتضم اللجنة في تشكيلها كلاً من البلدية، وجمعية “الهداية والإرشاد”، ومخاتير البلدة وفعالياتها، بالإضافة إلى فريق العمل البلدي الذي استمر في أداء مهامه ومتابعة شؤون المواطنين.

وأوضح الدبق أن اللجنة أخذت على عاتقها مسؤولية مساعدة أهالي البلدة النازحين، حيث تمكنت من إحصاء وتسجيل نحو 1,000 عائلة وتقديم المساعدات الفورية لها. وشملت المساعدات في مراحلها الأولى حصصاً غذائية، وفرشاً، وأغطية، ومساعدات مالية مباشرة.

وأشار رئيس البلدية إلى أن نحو 80% من النازحين من أبناء البلدة يقطنون في بيوت سكنية مستأجرة أو مستضافة خارج مراكز الإيواء المعتمدة، مما يزيد من صعوبة الوصول إليهم من قبل الجمعيات الإغاثية التي تركز عادة على مراكز الإيواء الرسمية.

كما كشف الدبق أن إجمالي المساعدات النقدية والعينية المباشرة التي تم تقديمها تجاوزت حاجز 200,000 دولار أميركي، مشيراً إلى أن ما قدمته الجمعيات حتى الآن يندرج غالباً في إطار المبادرات الفردية.

وأما على الصعيد الصحي، فأكد أن “اللجنة الصحية التابعة للبلدية تتابع الحالات المرضية بشكل دقيق وتعمل على تأمين الأدوية اللازمة وإيصالها مباشرة إلى منازل المرضى”، مشيداً بالدور الكبير الذي لعبه اتحاد بلديات قضاء بنت جبيل في تأمين جزء من هذه المواد العينية.

كما أثنى على حالة التكافل والتعاون المشترك بين بلدية كونين والبلديات المجاورة (مثل برعشيت، وبيت ياحون، وبنت جبيل) لتسهيل أمور المواطنين وتأمين النواقص من المواد الإغاثية بشكل متبادل.

وفي السياق التعليمي، أعلن عن إطلاق لجنة التربية والتعليم لخطة دعم وتواصل مع الأساتذة بهدف مساندة طلاب الشهادة الثانوية علمياً ومادياً.

وفي الختام، وجّه الدبق شكره وتقديره لجميع الجمعيات المساهمة، كما خص بالشكر أبناء بلدة كونين على دعمهم المالي المباشر والمتواصل للجنة النزوح، معرباً عن أمله في استمرار هذا الدعم لضمان استدامة العمل الإغاثي.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام