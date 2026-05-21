“عقوبات أميركية” على نواب ومسؤولين في حزب الله وحركة أمل وضباط لبنانيين

في سياق الضغوطات الأميركية المستمرة على لبنان وقوى المقاومة فيه، فرضت وزارة الخزانة الأميركية “عقوبات” على تسعة نواب ومسؤولين من حزب الله وحركة أمل بسبب ما أسمته “عرقلتهم عملية السلام في لبنان وإعاقتهم نزع سلاح حزب الله”.

وبحسب بيان وزارة الخزانة الأميركية، تم اتخاذ هذا الإجراء الخميس بموجب سلطة ما ادعت أنه “مكافحة الإرهاب”.

وشملت “العقوبات” الشخصيات التالية:

الوزير السابق محمد فنيش، أعضاء كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب حسن فضل الله، النائب حسين الحاج حسن، والنائب إبراهيم الموسوي.

السفير الإيراني المعيّن لدى لبنان محمد رضا شيباني.

أحمد أسعد بعلبكي وعلي أحمد صفوي، وهما مسؤولان في حركة أمل.

وادعى البيان الأميركي “تلقّي حزب الله أيضًا دعمًا غير مشروع من داخل الأجهزة الأمنية الشرعية اللبنانية، الجيش اللبناني والمديرية العامة للأمن العام”.

وأدرجت الخزانة الأميركية “العميد خطار ناصر الدين، رئيس دائرة الأمن القومي في المديرية العامة للأمن العام، والعقيد سامر حمادي، رئيس فرع المخابرات في منطقة الضاحية بمديرية المخابرات في الجيش اللبناني، على لائحة العقوبات”.

