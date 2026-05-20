الأربعاء   
   20 05 2026   
   3 ذو الحجة 1447   
   بيروت 05:11
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    بوليفيا | مزارعون وعمال مناجم يقودون احتجاجات عنيفة ضد خصخصة الشركات والاستقرار الاقتصادي

      قاد آلاف المزارعين، وعمال المناجم، والمعلمين، وممثلي قطاعات عمالية أخرى إلى جانب مجتمعات السكان الأصليين، مسيرات واعتصامات حاشدة استمرت لأسابيع متواصلة في الشوارع الحيوية.

      ويطالب المحتجون برفع الأجور لمواجهة التضخم، وضمان الاستقرار الاقتصادي، إلى جانب الوقف الفوري لمشاريع خصخصة الشركات المملوكة للدولة، والتي يرون فيها تهديداً لثروات البلاد السيادية.

      كما يركز الحراك الشعبي على مطلب أساسي وهو استقالة الرئيس الحالي رودريغو باث، المنتمي لتيار يمين الوسط، محملين إياه المسؤولية عن تدهور الأوضاع المعيشية والتوجه نحو السياسات الرأسمالية.

      المصدر: وكالة يونيوز

      مواضيع ذات صلة

      بوليفيا | الاحتجاجات تتصاعد في بوليفيا وقطع الطرق يتواصل وسط مطالب بإسقاط الرئيس وتحسين الأوضاع الاقتصادية

      بوليفيا | الاحتجاجات تتصاعد في بوليفيا وقطع الطرق يتواصل وسط مطالب بإسقاط الرئيس وتحسين الأوضاع الاقتصادية

      بوليفيا | مقتل 11 شخصًا على الأقل إثر تحطم طائرة عسكرية قرب مطار لاباز

      بوليفيا | مقتل 11 شخصًا على الأقل إثر تحطم طائرة عسكرية قرب مطار لاباز

      بوليفيا | احتجاجات عمال النقل تشلّ لاباز بعد قرار الرئيس الجديد برفع الدعم عن الوقود

      بوليفيا | احتجاجات عمال النقل تشلّ لاباز بعد قرار الرئيس الجديد برفع الدعم عن الوقود