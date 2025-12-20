بوليفيا | احتجاجات عمال النقل تشلّ لاباز بعد قرار الرئيس الجديد برفع الدعم عن الوقود

شلّت احتجاجات نفذها عمال النقل حركة العاصمة البوليفية لاباز، على خلفية قرار الحكومة الجديدة رفع الدعم عن الوقود، ما أدى إلى مضاعفة أسعار البنزين والديزل في البلاد.

وأعلن الرئيس البوليفي الجديد رودريغو باز، إلغاء دعم الوقود المعمول به منذ نحو عشرين عامًا، في خطوة تنهي سياسة تثبيت الأسعار التي اتبعتها الحكومات اليسارية السابقة.

وقال باز، وهو رئيس محافظ مؤيد لاقتصاد السوق وانتُخب في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، إن أسعار المحروقات الجديدة سيتم الإعلان عنها مع نشر المرسوم الرسمي، معتبرًا أن “إزالة الدعم السيئ التصميم لا تعني التخلي، بل تعني النظام والعدالة وإعادة التوزيع الواضحة”، وفق تعبيره.

وأوضح أن الحكومة كانت تستورد البنزين والديزل بأسعار السوق العالمية وتعيد بيعها داخليًا بخسارة، ما أدى إلى استنزاف احتياطيات البلاد من الدولار، في ظل أسوأ أزمة اقتصادية تشهدها بوليفيا منذ أربعة عقود.

وشهدت محطات الوقود منذ عام 2023 نقصًا متكررًا في الإمدادات، حيث اصطفت المركبات لساعات، وأحيانًا لأيام، بانتظار الحصول على الوقود.

وأشار الرئيس البوليفي إلى أن الديزل سيُرفع من قائمة المواد الخاضعة للرقابة الحكومية، وسيُطرح في السوق الحرة بهدف تسهيل الاستيراد عبر القطاع الخاص.

وأضاف أن الدعم لم يعد يُستخدم “لإخفاء عمليات نهب”، على حد وصفه، مؤكدًا أن تحرير الأسعار سيسهم في استقرار السوق وتوليد موارد مالية إضافية للخزينة العامة.

المصدر: وكالة يونيوز