    الصحة اللبنانية شجبت تدمير العدو الاسرائيلي لمركز الرعاية الأولية بالمعشوق في صور

      شجبت وزارة الصحة العامة في لبنان في بيان لها الثلاثاء “تدمير العدو الإسرائيلي بشكل كامل لمركز الرعاية الصحية الأولية الذي تشرف عليه الهيئة الصحية، في بلدة المعشوق – قضاء صور أمس الإثنين 18 أيار”.

      وقالت الوزارة إن “المركز المدمر هو من ضمن شبكة مراكز الرعاية الأولية المنتشرة في مختلف المناطق اللبنانية والتابعة لوزارة الصحة العامة، الهادفة الى تأمين الخدمات الصحية للبنانيين، مما يرفع عدد المراكز المستهدفة في هذا العدوان إلى 31 مركزًا”.

      واشارت الوزارة الى ان “هذه الإعتداءات المتكررة إنتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي الذي نص على حماية المسعفين والمنشآت الطبية والإسعافية والمراكز الصحية، في وقت يواصل العدو الإسرائيلي استهداف القطاع الطبي بأطقمه ومراكزه ضاربًا بعرض الحائط الأعراف والقوانين الدولية”. 

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

