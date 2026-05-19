منخفض جوي بعد ظهر غد والطقس يتحول الى ماطر مع رياح ناشطة وبرق ورعد

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا غائما جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح لتصل أحيانا الى 75 كلم/س شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر (نحذر من ارتفاع موج البحر والذي يتخطى المترين) .تتكاثف الغيوم ابتداء من بعد الظهر فيتحول الطقس الى غائم وتصبح الاجواء مهيأة لهطول امطار متفرقة تشتد غزارتها ليلا يرافقها أحيانا برق ورعد .

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:

طقس ربيعي مستقر حتى بعد ظهر يوم غد الاربعاء حيث يتأثر لبنان والحوض الشرقي للمتوسط بمنخفض جوي مصدره جنوب غرب تركيا يؤدي الى انخفاض بدرجات الحرارة ، فيتحول الطقس تدريجا الى متقلب مع أمطار متفرقة ورياح ناشطة تصل أحيانا الى75 كلم/س مع ارتفاع لموج البحر ويستمر حتى مساء يوم الخميس.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء:

غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وتبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر مع رياح ناشطة أحيانا.

الأربعاء:

غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة فوق الجبال وفي الداخل، تنشط الرياح لتصل أحيانا الى 75 كلم/س شمال البلاد فيرتفع معها موج البحر(نحذر من ارتفاع موج البحر والذي يتخطى المترين) .تتكاثف الغيوم ابتداء من بعد الظهر فيتحول الطقس الى غائم وتصبح الاجواء مهيأة لهول امطارمتفرقة تشتد غزارتها ليلا يرافقها أحيانا برق ورعد .

الخميس:

غائم جزئيا إلى غائم مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية. تهطل أمطار متفرقة مع احتمال حدوث برق ورعد ورياح ناشطة بحدود ال 50 كلم/س فيرتفع معها موج البحر. يتحسن الطقس تدريجا ابتداء من بعد الظهر ويتحول مساء الى قليل الغيوم.

الجمعة:

غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة في الداخل والجبال بينما تبقى دون تعديل على الساحل.

-الحرارة على الساحل من 18 الى 25 درجة ، فوق الجبال من 10 الى 18 درجة ، في الداخل من 12 الى 24 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة سرعتها بين 15 و 40 كم/س.

-الانقشاع: جيد أجمالا .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و 80 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج، حرارة سطح الماء: 21 درجة.