    لبنان

    الوزير ناصر الدين من جنيف: الاعتداءات الإسرائيلية رفعت عدد شهداء القطاع الصحي إلى 116

      واصل وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين زيارته إلى جنيف، حيث يشارك في أعمال جمعية الصحة العالمية، وعقد لقاءً مع المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدحانوم غيبريسوس، تمحور حول التحديات الكبيرة التي تفرضها ظروف الحرب على النظام الصحي في لبنان.

      ولفت الوزير ناصر الدين إلى المخاطر الكبيرة الناجمة عن الاعتداءات الإسرائيلية المباشرة على الأطقم الصحية والمسعفين، مشيراً إلى أنها أدت إلى ارتفاع عدد الشهداء في صفوفهم إلى 116، والجرحى إلى 263، فضلاً عن تدمير وتضرر عدد كبير من سيارات الإسعاف والمراكز الصحية والمستشفيات.

      ووجّه وزير الصحة العامة دعوة إلى غيبريسوس لزيارة لبنان والاطلاع ميدانياً على أوضاع القطاع الصحي والتحديات التي يواجهها.

      كما شكر الوزير ناصر الدين منظمة الصحة العالمية على وقوفها المستمر إلى جانب وزارة الصحة العامة، والدعم الذي تقدمه في العديد من البرامج والمشاريع، والتي ساعدت النظام الصحي على الصمود في مواجهة الأزمات المتلاحقة التي يشهدها لبنان منذ عام 2019.

      المصدر: وزارة الصحة

