تشيلي | إعصار يضرب بلدة في تشيلي ويخلف أشجارًا مقلوعة وسيارات مدمرة

اجتاح إعصار قوي بلدة إل كارمن الصغيرة في إقليم نيوبلي بتشيلي، مما أسفر عن اقتلاع الأشجار وتدمير سيارات، فيما تواصل السلطات جهودها لإزالة الأنقاض وإنقاذ المتضررين.

وأظهرت مشاهد مصورة التقطتها بلدية إل كارمن، حجم الدمار الذي خلفه الإعصار الذي ضرب البلدة الواقعة في منطقة نيوبلي بتشيلي، يوم 27 يوليو 2026.

وتظهر اللقطات شجرة ساقطة تسد طريقًا وتحطم سيارة أسفلها، بالإضافة إلى أشجار مقلوعة تعيق حركة المرور في عدة شوارع.

وتعمل فرق الطوارئ والمتطوعون بمناشير كهربائية لإزالة الأشجار المتساقطة وفتح الطرق، بينما ينقل مسعفو الطوارئ شخصًا على نقالة إلى سيارة إسعاف.

يأتي هذا الإعصار ضمن سلسلة من الظواهر الجوية القاسية التي ضربت تشيلي في الأسابيع الأخيرة، حيث شهدت المناطق الجنوبية أمواجًا عالية وفيضانات ساحلية غير مسبوقة، تبعتها أمطار غزيرة وفيضانات واسعة في المناطق الجافة عادة، مثل كوكيمبو وأتاكاما.

المصدر: يونيوز