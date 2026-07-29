الحشد الشعبي: استشهاد ما لا يقل عن 20 مجاهداً وإصابة 32 آخرين في حصيلة غير نهائية للهجمات الإرهابية التي شنّها العدوان الأمريكي–السعودي على عدد من مقراتنا الرسمية