“حملة مقاطعة داعمي إسرائيل” دانت ظهور صحافي إسرائيلي عبر أثير إحدى المحطات التلفزيونية المحلية

دانت “حملة مقاطعة داعمي إسرائيل”، في بيان، استضافة قناة “الجديد” الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد، معتبرة أن “منحه مساحة للظهور عبر شاشة لبنانية، في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على لبنان، يشكّل مخالفة تستوجب تحرّك الجهات الرسمية والرقابية المختصة”.

وأوضحت أن “مراسل قناة الجديد في واشنطن بدرو غانم أجرى مقابلة مع رافيد، مراسل موقع “أكسيوس” والقناة الإسرائيلية الثانية عشرة، تناولت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى واشنطن ولقاءه الرئيس الأميركي دونالد ترامب”.

ولفتت إلى أن “المقابلة لم تقتصر على الزيارة، بل تطرقت إلى احتمال إبرام اتفاق سلام بين لبنان والكيان الإسرائيلي”، معتبرة أن “ذلك أتاح للصحافي الإسرائيلي تقديم رؤيته ومواقفه عبر وسيلة إعلامية لبنانية”.

وأشارت إلى أن رافيد “سبق أن ظهر في مقابلة عبر قناة LBCI، كما سبق لمراسل الجديد نفسه أن أجرى مقابلة مع السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة يحيئيل ليتر، كانت الحملة قد أصدرت بيانًا بشأنها”.

وسألت عن “موقف المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع ووزارة الإعلام والقضاء اللبناني ونقابتي الصحافة والمحررين”، مطالبة الجهات المعنية بـ”تحمّل مسؤولياتها وتطبيق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء، ولا سيما أحكام مقاطعة إسرائيل”.

واستعرضت عددًا من الحالات التي شهدتها مصر، مشيرة إلى “الإجراءات التي اتخذتها مؤسسات إعلامية ونقابية وبرلمانية مصرية عقب لقاءات أو مشاركات جمعت إعلاميين وفنانين وشخصيات عامة بأفراد إسرائيليين، رغم وجود اتفاقية سلام بين مصر وإسرائيل”.

ورأت أنه “من غير المقبول أن تُتخذ إجراءات بحق حالات مماثلة في دولة ترتبط باتفاقية سلام مع إسرائيل، بينما يُمنح صحافيون ومسؤولون إسرائيليون منابر إعلامية في لبنان، الذي يتعرض لاعتداءات إسرائيلية متواصلة”.

وطالبت “النيابة العامة المختصة بالتحقيق في الواقعة وتحديد المسؤوليات القانونية، كما دعت المجلس الوطني للإعلام المرئي والمسموع إلى رصد المخالفة واتخاذ الإجراءات المناسبة ضمن صلاحياته ودوره الرقابي”.

واعتبرت أن “الصمت عن هذه الممارسات يمسّ بحقوق اللبنانيين ودماء الشهداء، فضلًا عن مخالفته القوانين اللبنانية المتعلقة بمقاطعة إسرائيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام