واشنطن بوست: طهران تريد إعلان انتهاء الحرب قبل أي اتفاق نووي مع واشنطن

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية، نقلاً عن مسؤول باكستاني، أن إيران تشترط الإعلان عن انتهاء الحرب أولاً قبل التوصل إلى أي اتفاق نووي مع الولايات المتحدة، في وقت تسعى فيه واشنطن إلى إبرام تفاهم شامل يتناول مختلف الملفات دفعة واحدة.

وبحسب الصحيفة، فإن المسؤول الباكستاني، الذي لم تكشف هويته، أشار إلى وجود تباين في مقاربة الطرفين لمسار التفاوض، موضحاً أن طهران تفصل بين إنهاء المواجهة العسكرية والعودة إلى التفاهمات النووية، فيما تريد الإدارة الأميركية التوصل إلى اتفاق متكامل يشمل جميع القضايا المرتبطة بالأزمة.

وفي السياق نفسه، نقلت الصحيفة عن مسؤولين عسكريين أميركيين قولهم إن وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” أبقت على قوة بحرية كبيرة في المنطقة خلال فترة الهدنة، في مؤشر على استمرار حالة الاستنفار العسكري رغم المساعي السياسية القائمة.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن في وقت سابق أن واشنطن ستكون “راضية” إذا تم التوصل إلى اتفاق يمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، على حد تعبيره، في وقت تتواصل فيه الاتصالات والتحركات الدبلوماسية المرتبطة بالملف الإيراني والتطورات الإقليمية.

المصدر: واشنطن بوست