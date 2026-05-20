الأربعاء   
   20 05 2026   
   3 ذو الحجة 1447   
   بيروت 12:56
    أي عدوان جديد على إيران سيتجاوز حدود المنطقة… وعراقجي يتحدث عن “مفاجآت أكبر” في حال العودة للقتال

    حذّر حرس الثورة الإسلامية في إيران من أنّه في حال تكرار أي عدوان على البلاد فإن “الحرب الإقليمية الموعودة” ستتجاوز هذه المرة حدود المنطقة، مشيراً إلى أن الردود ستكون “ساحقة وفي أماكن غير متوقعة”.

    وفي بيان له، أكد الحرس أن العدو الأميركي الإسرائيلي يكرر التهديدات رغم ما وصفه بهزائمه السابقة، لافتاً إلى أن القوات الإيرانية لم تستخدم بعد كامل قدراتها في المواجهات السابقة.

    من جهته، حذّر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي من أن العودة إلى ساحة القتال ستكون مصحوبة بـ”مفاجآت أكبر بكثير”، مشيراً في منشور على منصة “إكس” إلى ما وصفه بخسائر كبيرة تكبدها الجانب الأميركي، وتأكيدات بشأن إسقاط طائرات متطورة خلال المواجهات السابقة.

    وشدد عراقجي على أن أي جولة قتال جديدة ستختلف كلياً عن سابقاتها، وفق تعبيره.

    ومتابعة من إيران مع مراسلنا مختار حداد

