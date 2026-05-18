مقتل شخص في حادث إطلاق نار داخل المركز الإسلامي بمدينة سان دييغو الأميركية وتحييد التهديد

قُتل شخص واحد على الأقل جراء حادث إطلاق نار وقع في المركز الإسلامي بمدينة سان دييغو الأميركية، فيما أعلنت الشرطة لاحقاً عن تحييد التهديد.

وأفادت شرطة سان دييغو بأن عناصرها استجابوا لبلاغ بشأن وجود مطلق نار نشط في المركز الإسلامي الواقع في شارع “إيكستروم أفينيو”.

وفي السياق ذاته، ذكرت وسائل إعلام أميركية أن المنطقة شهدت انتشاراً كثيفاً لقوات الشرطة ووحدات التدخل السريع “سوات” بالقرب من المسجد، في حين جرى إجلاء الأطفال من المدارس القريبة من موقع الحادث.

وأضافت الشرطة في بيان لاحق أن الوضع لا يزال “نشطاً لكنه تحت السيطرة”، مع استمرار انتشار قوات أمنية كبيرة في الموقع، قبل أن تعلن رسمياً عن “تحييد التهديد” عقب حادث إطلاق النار في المركز الإسلامي بالمدينة.

المصدر: وكالة سبوتنيك