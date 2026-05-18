قوات أوكرانية تطلق النار على عناصرها الجرحى في محور دوبروبيليا

أفاد فيكتور أكشورين، قائد فصيلة الطائرات المسيرة الروسية، بأن مسلحين من القوات الأوكرانية أطلقوا النار على رفاقهم الجرحى أثناء انسحابهم من مواقعهم في محور دوبروبيليا بدونيتسك.

وقال لوكالة “نوفوستي”: “هاجم مشغلو الطائرات المسيرة الروسية ملجأ تابعا لمجموعة من القوات المسلحة الأوكرانية، وأصيب عدد من الجنود الأوكرانيين في الهجوم”.

وأضاف أكشورين: “كان هناك جنديان سالمان وجريحان، وقد أطلقوا النار على زملائهم ببساطة، حتى لا يضطروا إلى سحب الجرحى، ثم انسحبوا دون اكتراث”.

وأوضح أن مسلحي القوات الأوكرانية يقتلون أيضا رفاقهم بطائرات مسيرة هجومية إذا حاولوا الاستسلام.

هذا وأكد حاكم جمهورية دونيتسك دينيس بوشيلين أن وحدات الجيش تقدمت في محور كونستانتينوفكا وقطاع كراماتورسك، فيما تكبدت القوات الأوكرانية خسائر في اتجاه سلافيانسك.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية