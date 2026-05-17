العميد شكارجي: تكرار أي حماقة أمريكية سيكون له عواقب أكثر قسوة

قال المتحدث باسم القوات المسلحة الايرانية العميد أبو الفضل شكارجي إن تكرار أي حماقة لتعويض فقدان ماء الوجه لأمريكا، لن يكون له عاقبة سوى تلقي ضربات أكثر قسوة.

وقال رداً على سؤال صحفي حول التهديدات المتكررة والهراء الذي يدلي به الرئيس الأمريكي ضد إيران: إن تكرار أي حماقة لتعويض فقدان ماء وجه أمريكا في حربها العدوانية الثالثة ضد إيران، لن يكون له عاقبة سوى تلقي ضربات أكثر قسوة وشدة لذلك البلد.

وأكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة الايرانية: على رئيس أمريكا اليائس أن يعلم أنه في حال تنفيذ التهديدات والاعتداء مجدداً على إيران الإسلامية، فإن الاصول الامريكية والجيش الامريكي سيواجه سيناريوهات جديدة وهجومية ومفاجئة وعاصفة، وسيغرقون في المستنقع الذي صنعوه بأنفسهم نتيجة سياسات ذلك الرئيس المغامر.