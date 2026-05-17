ترامب يلوّح بعدوان جديد ضد إيران وباكستان تتحرك لإحياء المفاوضات

لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجديد العدوان العسكري ضد إيران في ظل تعثر التوصل إلى اتفاق معها، ناشراً صورة لسفن حربية مرفقة بعبارة “الهدوء ما قبل العاصفة”، في خطوة عُدّت إشارة إلى احتمال عدوان جديد في منطقة مضيق هرمز.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تحركات تقودها باكستان لإعادة طهران وواشنطن إلى طاولة المفاوضات، حيث وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران في زيارة تستهدف دعم مسار التهدئة وتعزيز فرص استئناف الحوار.

وفي سياق متصل، أعلنت إيران إعداد آلية جديدة لتنظيم حركة الملاحة في مضيق هرمز، تتضمن مسارات محددة ورسومًا مقابل خدمات متخصصة، وسط تقارير عن اتصالات ومباحثات تجريها عدة دول لضمان عبور سفنها عبر المضيق.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف من عودة التصعيد العسكري، رغم الحديث عن رسائل أميركية تفيد بطلب واشنطن مواصلة المحادثات مع طهران.

المصدر: موقع المنار