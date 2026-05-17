الأحد   
   17 05 2026   
   29 ذو القعدة 1447   
   بيروت 09:03
    عربي وإقليمي

    اعتقالات في القدس بعد اعتداءات للمستوطنين على الأهالي وممتلكاتهم

    شنت شرطة الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات في البلدة القديمة من القدس، عقب اعتداءات نفذها مستوطنون بحق فلسطينيين وممتلكاتهم، في ظل تصاعد التوترات والانتهاكات في المدينة المحتلة.

    وذكرت محافظة القدس بأن “قوات الاحتلال اعتقلت الطفل رضا عودة (16 عامًا) بعد تعرضه لاعتداء من مستوطنين، رغم معاناته من مشكلات صحية تستدعي متابعة طبية مستمرة، كما اعتقلت المسن أكرم زغير (64 عامًا) عقب الاعتداء عليه داخل متجره في البلدة القديمة”.

    وفي السياق نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل عبد الرحمن مسودة بعد إصابته بجروح في الرأس جراء اعتداء المستوطنين عليه، قبل الإفراج عنه لاحقًا.

    وكانت البلدة القديمة شهدت هجمات نفذها عشرات المستوطنين استهدفت منازل ومحال تجارية فلسطينية، وسط حماية من قوات الاحتلال، في وقت تتواصل فيه الاعتداءات والإجراءات العسكرية المشددة بحق السكان الفلسطينيين في المدينة.

    المصدر: الصحافة الفلسطينية

