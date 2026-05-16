مراسل المنار : منذ قليل سلسلة غارات من الطيران الحربي للعدو استهدفت بلدات يحمر الشقيف/زوطر الشرقية/دير قانون النهر/ القليلة/البيّاض/العباسية ومنطقة الحوش جنوب شرق مدينة صور في جنوب لبنان