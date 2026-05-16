الزيدي يتسلم مهامه رسمياً ويترأس الاجتماع الأول لمجلس الاستقرار المالي في بغداد

تسلم رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم السبت، مهامّه رسمياً في القصر الحكومي ببغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان أنه “جرت في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد، مراسم تسلم رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي مهامّه رسمياً رئيساً للحكومة وقائداً عاماً للقوات المسلحة، بحضور رئيس مجلس الوزراء السابق محمد شياع السوداني”.

وتابع البيان أن “المراسم شهدت استعراض حرس الشرف الذي يمثل مختلف صنوف القوات المسلحة، كما جرى عزف السلام الجمهوري الوطني العراقي، وأطلقت المدفعية إطلاقات التحية”.

وفي سياق متصل، ترأس رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، اليوم السبت، الاجتماع الأول لمجلس الاستقرار المالي.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء أن “رئيس مجلس الوزراء، علي فالح الزيدي، ترأس الاجتماع الأول لمجلس الاستقرار المالي، الذي تضمّنه المنهاج الوزاري، والذي ضم وزير المالية ومحافظ البنك المركزي العراقي”.

وأكد الزيدي “أهمية تحقيق الاستقرار المالي لما له من آثار تنموية واقتصادية”، مشيرًا إلى “ضرورة التنسيق العالي بين البنك المركزي ووزارة المالية، ووجوب اتخاذ القرارات المالية التي تدعم الاستقرار، بما ينعكس إيجابًا على الخطط الحكومية التنموية والخدمية والاقتصادية”.

المصدر: واع