السبت   
   16 05 2026   
   28 ذو القعدة 1447   
   بيروت 11:23
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    لافروف يعرب عن دعم روسيا الكامل لكوبا وتضامنها معها

      قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع وزاري في الهند، إن روسيا الاتحادية تعرب عن دعمها الكامل وتضامنها مع كوبا والشعب الكوبي.

      وأضاف لافروف في الجلسة الثالثة لمجلس وزراء خارجية دول مجموعة “بريكس”: يسمع الجميع الآن عما يحاولون فعله بأصدقائنا في كوبا. نؤكد مجددا تضامننا الكامل ودعمنا للشعب الكوبي ولجزيرة الحرية”.

      وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا وتدخلات بالشأن الكوبي وزاد دونالد ترامب الضغط على كوبا بفرض حصار فعلي على الجزيرة من خلال التهديد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تزود هافانا بالوقود.

      وقال الرئيس الكوبي ميغيل لياس كانيل يوم الأربعاء إن أزمة الطاقة في الجزيرة “تفاقمت بشكل كبير” بسبب تشديد الحصار الاقتصادي الأمريكي، والذي قال إنه يهدف إلى احتجاز الشعب كرهينة وتحريضه ضد حكومته.

      مواضيع ذات صلة

      اتحاد نقابات عمال الجنوب طالب بتعويض المتضررين من العدوان

      اتحاد نقابات عمال الجنوب طالب بتعويض المتضررين من العدوان

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي أغار على بلدات كوثرية السياد الغسانية قاقعية الصنوبر و وتفاحتا جنوب لبنان

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي أغار على بلدات كوثرية السياد الغسانية قاقعية الصنوبر و وتفاحتا جنوب لبنان

      خاص | التنافس الأميركي–الصيني وإعادة تشكيل النظام الدولي: التكنولوجيا، الطاقة والممرات

      خاص | التنافس الأميركي–الصيني وإعادة تشكيل النظام الدولي: التكنولوجيا، الطاقة والممرات