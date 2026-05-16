لافروف يعرب عن دعم روسيا الكامل لكوبا وتضامنها معها

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال اجتماع وزاري في الهند، إن روسيا الاتحادية تعرب عن دعمها الكامل وتضامنها مع كوبا والشعب الكوبي.

وأضاف لافروف في الجلسة الثالثة لمجلس وزراء خارجية دول مجموعة “بريكس”: يسمع الجميع الآن عما يحاولون فعله بأصدقائنا في كوبا. نؤكد مجددا تضامننا الكامل ودعمنا للشعب الكوبي ولجزيرة الحرية”.

وتمارس الولايات المتحدة ضغوطا وتدخلات بالشأن الكوبي وزاد دونالد ترامب الضغط على كوبا بفرض حصار فعلي على الجزيرة من خلال التهديد بفرض رسوم جمركية على الدول التي تزود هافانا بالوقود.

وقال الرئيس الكوبي ميغيل لياس كانيل يوم الأربعاء إن أزمة الطاقة في الجزيرة “تفاقمت بشكل كبير” بسبب تشديد الحصار الاقتصادي الأمريكي، والذي قال إنه يهدف إلى احتجاز الشعب كرهينة وتحريضه ضد حكومته.