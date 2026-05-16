تقرير مصور | بلدة شعت تودّع الشهيد حسن غصن بمسيرة وفاء للمقاومة

شيّع جمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة شعت والجوار الشهيد السعيد الحاج حسن وهبي غصن (نيروز)، في موكب حاشد عبّر عن الوفاء لنهج المقاومة والشهداء.

واستقبل جمهور المقاومة النعش الطاهر للشهيد في باحة منزله بنثر الورود والأرز، قبل انطلاق موكب التشييع بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة ملحم الحجيري، إلى جانب حشد من الفعاليات العلمائية والحزبية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهالي.

وتقدّمت التشييع الفرقة الموسيقية التابعة لـكشافة الإمام المهدي، وحملة الصور والرايات، فيما جاب المشيّعون الطريق الرئيسي وصولًا إلى الجبانة، وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا و”إسرائيل”.

وأمّ الصلاة على الجثمان الطاهر إمام البلدة الشيخ خليل ياسين، قبل أن يُوارى الشهيد الثرى إلى جانب رفاقه الشهداء.