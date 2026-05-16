تقرير مصور | بلدة العين تودّع الشهيد عباس المصري في موكب حاشد للمقاومة

شيّع جمهور المقاومة الإسلامية وأهالي بلدة العين والجوار الشهيد السعيد عباس محمد عبدو المصري (أبو الفضل)، في موكب حاشد عبّر عن الوفاء لخط المقاومة والشهداء.

واستُقبل النعش الطاهر للشهيد في باحة حسينية الإمام المهدي (عج) بنثر الورود والأرز، قبل انطلاق موكب التشييع بحضور عضو كتلة الوفاء للمقاومة ملحم الحجيري، إلى جانب حشد من الفعاليات العلمائية والحزبية والاجتماعية وعوائل الشهداء والأهالي.

وتقدّمت التشييع الفرقة الموسيقية التابعة لـكشافة الإمام المهدي، وحملة الصور والرايات، إضافة إلى طلاب نادي الكيوكوشنكاي، فيما جاب المشيّعون الطريق الرئيسي وصولًا إلى الجبانة، وسط الهتافات الحسينية وشعارات الموت لأميركا و”إسرائيل”.

وأمّ الصلاة على الجثمان الطاهر الشيخ خليل ياسين، قبل أن يُوارى الشهيد الثرى في جبانة العائلة.