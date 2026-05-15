    عربي وإقليمي

    عراقجي: التهديدات والحروب فشلت في كسر إيران والجمهورية الإسلامية خرجت أكثر قوةً واقتداراً

      أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الأعداء لم يحققوا ولن يحققوا أي نتائج من خلال التهديدات أو الحروب ضد إيران، مشدداً على أن الجمهورية الإسلامية أثبتت صمودها وقدرتها على إفشال مخططات خصومها وفرض إرادتها في المنطقة.

      وقال عراقجي إن إيران اعتادت منذ سنوات طويلة على التهديدات الأميركية والعسكرية بمختلف أشكالها، إلا أن مطلقي هذه التهديدات يدركون جيداً أنهم لم ينجحوا في إخضاع الشعب الإيراني أو كسر إرادة الجمهورية الإسلامية، مضيفاً: “قاتلونا لأربعين يوماً ورأوا النتيجة، وإيران لن تخضع للضغوط”.

      وفي كلمة له خلال قمة بريكس، شدد عراقجي على أنه لا يوجد أي حل عسكري تجاه إيران، مؤكداً أن كل من يسلك طريق الحرب والتهديد لن يحصد سوى الفشل، فيما أن التعامل القائم على الاحترام والمنطق سيُقابل بالمثل من قبل طهران.

      وأشار إلى أن الحرب الأخيرة شكّلت نقطة تحول في المنطقة، وأثبتت أن الجمهورية الإسلامية باتت قوة فاعلة قادرة على مواجهة أكبر القوى العالمية، لافتاً إلى أن مختلف الوفود المشاركة في اجتماعات “بريكس” أقرت بانتصار إيران وقدرتها على إحباط أهداف أعدائها.

      وأكد عراقجي أن مكانة إيران الإقليمية تعززت بشكل كبير بعد الحرب، داعياً إلى مقاربة جديدة لمستقبل المنطقة تقوم على الاعتراف بالحقائق التي فرضتها المواجهة الأخيرة، وبالدور المحوري الذي تؤديه الجمهورية الإسلامية في تثبيت الأمن والاستقرار الإقليمي.

      المصدر: قناة العالم

      عراقجي: صمود الشعب الإيراني شكّل رادعًا استراتيجيًا وأثبت فشل رهانات الأعداء

