عراقجي: الإمارات كانت شريكا فاعلا في العدوان على ايران

أكد وزير الخارجية الايراني ان الإمارات شريك فاعل في العدوان الصهيوالامريكي على ايران. واضاف في اجتماع وزراء خارجية بريكس بنيودلهي، رداً على ممثل الإمارات في هذا الاجتماع: “لم أذكر اسم الإمارات في كلمتي، مراعاة للوحدة وفضلت عدم الإشارة إليها. لكن في الحقيقة، يجب أن أقول إن الإمارات كانت متورطة بشكل مباشر في العمل العدواني ضد بلادي.

وأضاف: “إنهم لم يدينوا الهجوم الوحشي على المدرسة في اليوم الأول للعدوان، الهجوم الذي قتل فيه أكثر من 170 تلميذاً بريئاً. بالإضافة إلى أن الإمارات لم تدن أصل هذا العدوان، ثم شاركت لاحقاً بنشاط في هذا العمل العدواني من خلال توفير القواعد العسكرية والأجواء والأراضي والتسهيلات لأمريكا وإسرائيل”.

وتابع وزير الخارجية الايراني: “على الرغم من أنهم جيراننا ونحن نعتبرهم إخوة وجيراناً أعزاء، إلا أنهم للأسف قرروا أن يقفوا إلى جانب الإسرائيليين والأمريكيين في هذا العدوان”.

وقال: “يتحدث ممثل الإمارات عن القانون الدولي، لكن أرجو أن تخبروني أي جزء من القانون الدولي يسمح لكم بدعم عمل عدواني غير مبرر ودون استفزاز مسبق؟ الجميع يعلم أننا كنا في خضم مفاوضات عندما قرر الأمريكيون والإسرائيليون مهاجمتنا، وتفاجأنا بأن إخواننا في الإمارات قرروا الانضمام بنشاط إلى المعتدين”.

تابع: “لقد سمحوا باستخدام أراضيهم لإطلاق المدفعية والمعدات ضدنا. بالأمس فقط تم الكشف عن أن نتنياهو سافر إلى الإمارات وأبوظبي أثناء الحرب. كما تم الكشف عن أنهم شاركوا في هذه الهجمات، وربما تصرفوا مباشرة ضدنا. لذلك فإن الإمارات شريك فاعل في هذا العدوان، ولا شك في ذلك”.

أضاف عراقجي: “هناك أدلة كثيرة جداً على أنهم وضعوا قواعدهم العسكرية تحت تصرف الأمريكيين لمهاجمتنا. لقد سمحوا باستخدام القواعد العسكرية الأمريكية على أراضيهم لمهاجمتنا”.

نصيحة للإماراتيين

وذكر عراقجي: “ومع ذلك، لم نهاجم الإمارات. نحن استهدفنا فقط القواعد العسكرية الأمريكية والمنشآت العسكرية الأمريكية في الإمارات، منشآت توجد للأسف على الأراضي الإماراتية، واستهدفنا القوات الأمريكية وأنظمة الدفاع الأمريكية. وكلما زادوا في مهاجمتنا، زاد دفاعنا عن أنفسنا”.

كما قال: “لا أعتقد أن إخواننا في الإمارات توقعوا أنه عندما تهاجمنا أمريكا وإسرائيل وتدعمهم الإمارات، فإننا سنصمت فقط”.

أضاف عراقجي: “أنصح أصدقائي في الإمارات، بصورة أخوية، أنهم رأوا أن وجود القواعد والقوات العسكرية الأمريكية على أراضيهم لم يؤمن أمنهم. وتحالفكم مع الإسرائيليين لم يحمكم أيضاً. لذلك أنصحكم بإعادة النظر في طريقة تفكيركم”.

وقال، “نحن جيران وقد بقينا جيراناً لفترة طويلة، وربما سنظل جيراناً للقرون القادمة”: “لذا علينا أن نعيش بسلام إلى جانب بعضنا البعض، وهذا يتطلب علاقات سلمية وتفاهماً كاملاً بين البلدين”.

وخاطب عراقجي المسؤول الإماراتي قائلاً: “إذا كنتم تريدون أن تؤمن إسرائيل أمنكم، فهذه هي النتيجة. وإذا كنتم تريدون أن تؤمن أمريكا أمنكم، فهذه هي النتيجة التي تشكون منها الآن. لذلك أنصح إخواننا في الإمارات بشدة بأن يعيدوا النظر في سياستهم تجاه إيران”.