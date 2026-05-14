الخميس   
   14 05 2026   
   26 ذو القعدة 1447   
   بيروت 14:28
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الأمن العام يحذّر من تداول اتهامات بحق ضباطه : لتوخي الدقة تحت طائلة الملاحقة القانونية

      صدر عن مكتب شؤون الإعلام البيان التالي : “تتداول بعض المواقع الإعلامية ووسائل التواصل الإجتماعي أسماء بعض الضباط التابعين للمديرية العامة للأمن العام باتهامات دون أي دليل.

      إن هذه الأفعال تقع ضمن إطار جرائم القدح والذم والإفتراء التي ينص عليها قانون العقوبات اللبناني وتحتفظ المديرية العامة للأمن العام بحقها في الإدعاء على كل من يمس بسمعتها وسمعة ضباطها وعناصرها.

      لذلك وانطلاقاً من المعايير المهنية ومبادئ الشفافية، تطلب المديرية العامة للأمن العام توخي الدقة في مقاربة أي أخبار أو معلومات تتناولها أو أياً من العاملين فيها تحت طائلة إتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق المرتكبين.

      كما وأنها تبدي استعدادها لتقديم أي إيضاحات أو تلقي أي معلومات ملموسة وفقاً للأطر القانونية المعمول بها وآلية تقديم الشكاوى سواء عبر الخط الساخن أو شعبة الشكاوى أو البريد الإلكتروني.

      تهيب المديرية العامة للأمن العام بالمواطنين وكافة وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي التحلي بالمسؤولية الوطنية وعدم المس بالأجهزة الأمنية دون دليل قاطع، لاسيما إزاء وجود سلطة قضائية مستقلة تجعل من لبنان متميزاً في إحقاق الحق والسهر على حقوق مواطنيه كافة دون أي تمييز.

      إن الثقة المتبادلة بين المواطنين وسلطات إنفاذ القانون في لبنان وعلى رأسها الجيش اللبناني تشكل ضمانة في الحفاظ على أمن البلد وحقوق أبنائه، وإن كسر هيبتها لا يخدم إلا الجهات التي تتربص بالبلاد لضرب الاستقرار فيه”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

      مواضيع ذات صلة

      الأمن العام حدد مواعيد الاختبارات الخطية لرتبتي مفتش ومأمور متمرن في 9 و10 أيار

      الأمن العام حدد مواعيد الاختبارات الخطية لرتبتي مفتش ومأمور متمرن في 9 و10 أيار

      استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير

      استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة المدير العام للامن العام اللواء حسن شقير

      الأمن العام اختتم المرحلة الأولى من الدورة التدريبية المشتركة لتأهيل رجال الأمن

      الأمن العام اختتم المرحلة الأولى من الدورة التدريبية المشتركة لتأهيل رجال الأمن