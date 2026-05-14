لافروف: واشنطن تسعى للسيطرة على أسواق الطاقة وإقصاء روسيا اقتصادياً عن العالم

بيّن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الولايات المتحدة بالسعي للسيطرة على أسواق الطاقة العالمية والتحكم بإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا، مؤكداً أن واشنطن تحاول فرض هيمنتها الاقتصادية عبر إجبار الدول الأوروبية ودول العالم على شراء الطاقة الأمريكية بدلاً من الروسية.

وقال لافروف، في مقابلة تلفزيونية، إن الولايات المتحدة تسعى لشراء الجزء الأوروبي من خطوط أنابيب السيل الشمالي بأسعار زهيدة وإعادة تشغيل الخطوط التي تعرضت للتفجير، بهدف التحكم بترانزيت الغاز الروسي إلى أوروبا.

وأضاف أن واشنطن تواصل محاولاتها لإقصاء شركتي روسنفت ولوك أويل عن الأسواق الدولية من خلال العقوبات الاقتصادية، مشيراً إلى أن الإدارة الأمريكية تستخدم ملف الطاقة أداة للضغط والسيطرة السياسية والاقتصادية على الدول.

وأكد لافروف أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تواصل سياسة “معاقبة” روسيا اقتصادياً، موضحاً أن العقوبات التي فرضت خلال عهد الرئيس السابق جو بايدن لا تزال قائمة، بل تُطرح مبادرات جديدة لتعزيزها ومواصلة الضغط على موسكو.

وأشار الوزير الروسي إلى أن المشاريع المشتركة التي جرى الحديث عنها سابقاً بين موسكو وواشنطن لم يتم تنفيذ أي منها منذ عودة ترامب إلى السلطة، معتبراً أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ما تزال تواجه عراقيل كبيرة.

كما تحدث لافروف عن ملف الطاقة في أميركا اللاتينية، قائلاً إن واشنطن تحاول السيطرة على التعاون النفطي السابق بين فنزويلا وشركة روسنفت، مضيفاً أن الجميع بات يعلن بشكل علني أن فنزويلا تنسق عملياتها النفطية المستقبلية مع الولايات المتحدة.

وفي السياق نفسه، اتهم لافروف واشنطن بدفع أوروبا نحو أزمة طاقة وغذاء حادة، من خلال منع الدول الأوروبية من شراء النفط الروسي منخفض التكلفة، وإجبارها على استيراد الغاز الطبيعي المسال الأمريكي مرتفع الأسعار.

وأضاف أن هذه السياسات ستفرض أعباء مالية ضخمة على الدول الأوروبية، إلى جانب مئات مليارات اليوروهات التي تضخها أوروبا لدعم أوكرانيا واستمرار الحرب ضد روسيا.

