    السفير الإيراني في بكين يؤكد دعم طهران للمبادرة الصينية ذات النقاط الأربع لتعزيز أمن الخليج

      أكد سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى جمهورية الصين الشعبية، عبد الرضا رحماني فضلي، أن إيران تعلن استعدادها لدعم مبادرة الرئيس الصيني المكوّنة من أربع نقاط، و”التي تهدف إلى تحقيق أمن مستدام وتنمية مشتركة في منطقة الخليج الفارسي”.

      وكتب رحماني فضلي، في منشور على منصة “إكس”، أن هذا الموضوع جرى التأكيد عليه أيضاً خلال لقاء وزيري خارجية البلدين.

      وكان وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قد أعلن، الأربعاء الماضي، في منشور على صفحته عبر منصة “إكس”، عقب لقائه نظيره الصيني وانغ يي في بكين، دعم إيران للمبادرة الصينية ذات النقاط الأربع الرامية إلى تعزيز السلام الإقليمي.

      وكتب عراقجي: “أجريت لقاءً بنّاءً في بكين مع وزير خارجية الصين السيد وانغ يي”، مضيفاً أن الجانبين جددا تأكيدهما على “حق إيران في ممارسة سيادتها وصون عزتها الوطنية”.

      وتابع وزير الخارجية الإيراني أن الجانب الإيراني أعرب عن تقديره للمبادرة الصينية ذات البنود الأربعة، الهادفة إلى الحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة وتعزيزهما.

      كما أكد عراقجي أن إيران تثق بالصين، وتأمل أن تواصل هذا البلد أداء دوره الفاعل في دفع مسار السلام وإنهاء النزاع والصراع، ودعم بلورة وتشكيل إطار جديد لمرحلة ما بعد الحرب في المنطقة، بما يساهم في إرساء وتحقيق التوازن بين التنمية والأمن.

      المصدر: وكالة ارنا

