    عربي وإقليمي

    الأهداف الإسرائيلية تجاه لبنان وتحولات الخطاب العسكري (آذار – أيار 2026)

      شهدت الفترة الممتدة من آذار إلى أيار 2026 تذبذباً وتصعيداً ملموساً في صياغة الأهداف الإسرائيلية تجاه الجبهة اللبنانية، حيث تراوحت التصريحات الرسمية بين سقف المطالب الاستراتيجية الكبرى وبين الأهداف الميدانية التكتيكية. فبينما ركز المستوى السياسي، ممثلاً ببنيامين نتنياهو ووزير حربه يسرائيل كاتس، على شعارات كبرى مثل “نزع سلاح حزب الله وتفكيك قدراته بالكامل” كشرط أساسي لإنهاء العمليات، كان الخطاب العسكري يتطور تزامناً مع الوقائع الميدانية والمناورات البرية في جنوب لبنان.

      الأهداف الإسرائيلية تجاه لبنان وتحولات الخطاب العسكري

      المصدر: مركز الإتحاد للأبحاث والتطوير

      المُقاومة الإسلاميّة: استهداف دبّابة ميركافا في بلدة رشاف بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة

      مراسل المنار: غارة معادية اسرائيلية استهدفت بلدة قليا

      الطيران الحربي المعادي اغار على بلدة الريحان والمنطقة الواقعة بين النميرية والشرقية في جنوب لبنان

