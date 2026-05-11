آخر ما قاله اعلام العدو عن مسيّرات المقاومة

اشارت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية الى مأزق جيش العدو وكتبت تحت عنوان “المأزق اللبناني”: واصل حزب الله أمس إطلاق الطائرات المسيّرة باتجاه جنود الجيش الإسرائيلي الموجودين داخل الأراضي اللبنانية ونحو الحدود الشمالية، من دون أن يمتلك الجيش الإسرائيلي حلاً لذلك. اضافت: جنود في الشمال يبلّغون عن شعور بالعجز عندما يرصدون فوقهم تلك المسيّرات الصغيرة بشكل مفاجئ ومن دون أي إنذار مسبق. أما الحلول التي يوفّرها الجيش الإسرائيلي في هذه المرحلة فلا تنجح في تقديم ردّ مناسب، على أقل تقدير، بينما يواصل حزب الله إيقاع خسائر فادحة جداً في صفوف القوات العسكرية.

في هذا السياق تقول إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: يجري الجيش الإسرائيلي تحقيقًا بشأن إحدى أخطر إصابات الطائرات المسيّرة خلال الحرب، والتي نشر حزب الله توثيقًا لها أمس: إصابة بطارية القبة الحديدية. وقد أكدت جهات عسكرية أن إصابة كهذه وقعت بالفعل.



وسائل إعلام إسرائيلية افادت صباح اليوم عن هبوط مروحية عسكرية إسرائيلية في مستشفى بلينسون في تل أبيب تحمل جنودا مصابين.