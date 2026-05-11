تقرير مصور | بيشاور تحيي أربعينية الشهيد الخامنئي وتؤكد مبايعة القيادة ومواصلة المسيرة

في إطار إحياء أربعين يومًا على شهادة قائد الثورة الإسلامية الشهيد السيد علي الخامنئي، شهدت مدينة بيشاور عاصمة إقليم خيبر بختون خوا في باكستان حشودًا علمائية وثقافية وشعبية واسعة، عبّرت عن تضامنها ومواصلة النهج الذي سار عليه.

وشارك الحاضرون في فعالية تأبينية أكدوا خلالها التمسك بالمسيرة التي قادها الشهيد، والإعلان عن مبايعة قيادة جديدة تمثلت بالسيد مجتبى خامنئي، وسط تأكيدات على استمرار النهج ذاته في مواجهة ما وصفوه بالاستكبار العالمي.

وقال السيناتور الشيخ ناصر عباس جعفري، رئيس الائتلاف المعارض في مجلس الشيوخ الباكستاني، إن “دماء الشهيد الخامنئي أفشلت مخططات العدو الأميركي والإسرائيلي”، مشيرًا إلى أن الشعب الإيراني أظهر وعيًا كبيرًا في مواجهة “العدوان”، ومؤكدًا أن القيادة الجديدة ستواصل المسيرة نحو ما وصفه بالنصر.

من جهته، أكد السيد تقي زيدي، القيادي في مجلس علماء الشيعة في بيشاور، أن الحاضرين جددوا العهد للقيادة السابقة، متعهدين بالاستمرار على نهجها ومواصلة الطريق “حتى مواجهة أعداء الإنسانية”.

كما استحضر المشاركون ذكرى ما وصفوه بـ”مجزرة ميناب”، معتبرين أنها تستدعي محاسبة الولايات المتحدة وإسرائيل على ما وصفوه بجرائم ضد إيران والمنطقة، وداعين إلى توحيد الشعوب الإسلامية في مواجهة هذه التحديات.

بدورها، أكدت القنصل العام الإيراني في إقليم خيبر بختون خوا أن “التعاطف الشعبي الباكستاني مع إيران واسع”، مشيرة إلى أن صور الضحايا حاضرة في مختلف الفعاليات، ما يعكس مستوى الدعم والتضامن.

ودعا المشاركون إلى تعزيز دور الوساطة الباكستانية في تهدئة الأوضاع، ووقف التصعيد، والدفع نحو جولة جديدة من المفاوضات بما يؤدي إلى إنهاء التوتر في المنطقة.

تقرير: روح العباس حسين