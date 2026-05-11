اتصالات إيرانية ـ مصرية لبحث التطورات الإقليمية ومسار المفاوضات مع واشنطن

بحث وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي آخر التطورات الإقليمية خلال اتصال هاتفي جرى فجر اليوم، تناول أيضاً مسار المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة بوساطة باكستانية.

وبحسب ما أفادت به الخارجية الإيرانية، تبادل الجانبان وجهات النظر حول الأوضاع في المنطقة، إضافة إلى القضايا المرتبطة بالجهود الدبلوماسية الهادفة إلى خفض التصعيد ووقف الحرب.

وكان وزير الخارجية المصري قد أكد في وقت سابق دعم بلاده لمسار المفاوضات الأميركية ـ الإيرانية، معرباً عن أمله في أن تفضي هذه الجهود إلى اتفاق يساهم في إنهاء الحرب بشكل كامل.

كما تأتي هذه الاتصالات في سياق تحركات إقليمية ودولية متواصلة، شملت لقاءات جمعت مسؤولين من مصر وتركيا وباكستان، لبحث سبل تعزيز التنسيق المشترك ودعم الجهود السياسية الرامية إلى تهدئة التوترات في المنطقة.

