إبراهيم رضائي: دولٌ في المنطقة أدركت خطأها وبعثت رسائل إلى إيران وسط استمرار التوتر الإقليمي

أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي أن المنطقة لا تزال تعيش حالة من التوتر، مشيراً إلى أن الحرب لم تنتهِ فعلياً في ظل غياب وقف حقيقي لإطلاق النار، كاشفاً أن عدداً من دول المنطقة أدركت خطأ مواقفها وبعثت برسائل إلى طهران خلال الفترة الماضية.

وفي حديث لمنصة “تسنيم”، اعتبر رضائي أن البحرين والإمارات ما زالتا تسلكان مساراً خاطئاً، محذراً من أن إيران لن تسمح بقيام أي تحالف أو خط يربط الإمارات بالكيان الإسرائيلي في المنطقة، لما يشكله ذلك من تهديد للأمن القومي الإيراني.

ودعا رضائي إلى التخلي عن سياسة المجاملات الدبلوماسية في التعاطي مع بعض ملفات دول الجوار، مؤكداً ضرورة اعتماد مقاربة أكثر حزماً تجاه أي خطوات تضر بمصالح إيران وأمنها القومي.

وفي الملف الأميركي، رسم المسؤول الإيراني صورة متشائمة لمسار الحوار مع واشنطن، معتبراً أنه لا توجد حتى الآن أي آفاق واضحة للتوصل إلى اتفاق مع الإدارة الأميركية الحالية.

