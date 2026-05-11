“مودي” يطلق خطة وطنية لمواجهة أزمة الطاقة ونزيف العملة الأجنبية

أطلق رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي دعوة وطنية لاعتماد إجراءات تهدف إلى مواجهة تداعيات الارتفاع في أسعار الطاقة، في ظل الضغوط المتزايدة على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي.

ودعا مودي المواطنين والشركات إلى العودة لتطبيق أنماط العمل عن بعد والاجتماعات الإلكترونية، على غرار ما كان معمولا به خلال جائحة “كوفيد19″، معتبرا أن هذه الخطوات ستساهم بشكل مباشر في خفض استهلاك الوقود وتقليل فاتورة الطاقة.

كما شملت الإجراءات المقترحة تشجيع استخدام وسائل النقل العام مثل المترو، والتوسع في استقلالها للحد من الاعتماد على السيارات الخاصة.

وفي إطار الحفاظ على احتياطي العملات الأجنبية، شدد مودي على ضرورة الحد من شراء الذهب، الذي يشكل عبئا كبيرا على الواردات الهندية، خصوصا خلال مواسم الزفاف. كذلك دعا المواطنين إلى تأجيل السفر غير الضروري إلى الخارج لمدة عام على الأقل لتقليل استنزاف العملة الصعبة.

وعلى الصعيد المعيشي والزراعي، طالب الأسر بخفض استهلاك زيوت الطهي، مؤكدا أن ذلك يحمل فوائد صحية واقتصادية، فيما دعا المزارعين إلى تقليص استخدام الأسمدة بنسبة تصل إلى 50%.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه الهند، ثالث أكبر مستهلك ومستورد للنفط في العالم، إلى تجنب رفع أسعار الوقود محليا رغم الارتفاع الحاد في الأسعار العالمية، الأمر الذي يزيد الضغوط على الموازنة العامة واحتياطيات النقد الأجنبي.

المصدر: وكالة رويترز