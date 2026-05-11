رضائي : ضبط النفس قد انتهى.. تعودوا على النظام الإقليمي الجديد

حذّر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في إيران إبراهيم رضائي، من أن أي اعتداء على الزوارق الإيرانية سيواجه بردّ ثقيل وحاسم.

وكتب رضائي في منشور له عبر حسابه على منصة “إكس”: “اعتبارًا من اليوم، انتهى ضبط النفس لدينا، أي اعتداء على زوارقنا سيواجه بردّ إيراني ثقيل وحاسم ضد الزوارق والقواعد الأميركية”.

وأضاف رضائي: “الساعة تعمل لصالح مرور الوقت وضد الأميركيين. من مصلحتهم ألا يغفلوا وألا يغرقوا أنفسهم أكثر في المستنقع الذي سقطوا فيه”.

وخاطب رضائي الأميركيين قائلًا: “أفضل طريق هو الاستسلام وتقديم التنازلات، عليكم أن تعتادوا على النظام الإقليمي الجديد”.

