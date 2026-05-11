الإثنين   
   11 05 2026   
   23 ذو القعدة 1447   
   بيروت 02:50
    عربي وإقليمي

    رضائي : ضبط النفس قد انتهى.. تعودوا على النظام الإقليمي الجديد

      حذّر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي في إيران إبراهيم رضائي، من أن أي اعتداء على الزوارق الإيرانية سيواجه بردّ ثقيل وحاسم.

      وكتب رضائي في منشور له عبر حسابه على منصة “إكس”: “اعتبارًا من اليوم، انتهى ضبط النفس لدينا، أي اعتداء على زوارقنا سيواجه بردّ إيراني ثقيل وحاسم ضد الزوارق والقواعد الأميركية”.

      وأضاف رضائي: “الساعة تعمل لصالح مرور الوقت وضد الأميركيين. من مصلحتهم ألا يغفلوا وألا يغرقوا أنفسهم أكثر في المستنقع الذي سقطوا فيه”.

      وخاطب رضائي الأميركيين قائلًا: “أفضل طريق هو الاستسلام وتقديم التنازلات، عليكم أن تعتادوا على النظام الإقليمي الجديد”.

      المصدر: منصة اكس

      "مودي" يطلق خطة وطنية لمواجهة أزمة الطاقة ونزيف العملة الأجنبية

      مسؤول استخباراتي "إسرائيلي" : ترامب قد يصبح "بطة عرجاء"

      إيران تحذر فرنسا وبريطانيا من إرسال مدمرات إلى محيط مضيق هرمز

