العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الاحد 10-5-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان وارتقاء شهداء وعدد من الجرحى، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الأحد 10/05/2026، 24 بيانًا عسكريًا وفقًا للآتي:

1- السّاعة 00:15 أمس السبت 09-05-2026 تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الخيام بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

2- السّاعة 07:15 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة راج في بلدة دير سريان بمسيّرة انقضاضيّة.

3- السّاعة 08:20 استهداف جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة راج في بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

4- السّاعة 10:45 استهداف مقر قيادي تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في مدينة الخيام بمحلّقتين انقضاضيّتين وتحقيق إصابات مؤكّدة.

5- السّاعة 12:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب بلديّة الخيام بقذائف المدفعيّة.

6- السّاعة 12:00 استهداف هامر اتّصالات تابع لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة طيرحرفا بمحلّقة انقضاضية وتحقيق اصابة مؤكّدة.

7- السّاعة 13:20 استهداف جرّافة D9 تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة بنت جبيل بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

8- السّاعة 13:25 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة طيرحرفا بمحلّقة انقضاضية وتحقيق اصابة مؤكدة.

9- السّاعة 14:35 استهداف مركز قيادي مستحدث لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البياضة بمحلّقة انقضاضية وتحقيق اصابة مؤكدة.

10- السّاعة 15:00 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في خلّة راج عند أطراف بلدة دير سريان بقذائف المدّفعية وتحقيق إصابات مؤكّدة، عمد العدوّ على إثرها إلى استقدام قوّة مساندة لسحب الإصابات تحت ساتر دخانيّ كثيف.

11- السّاعة 15:00 استهداف تجهيزات فنّيّة مستحدثة في بلدة البيّاضة بقنبلة ألقتها محلّقة وتحقيق إصابة مباشرة.

12- السّاعة 15:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مجرى النهر في أطراف بلدة دير سريان بمحلّقة انقضاضيّة.

13- السّاعة 16:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصاروخ موجّه.

14- السّاعة 16:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في محيط موقع جلّ العلّام بمحلّقة انقضاضيّة.

15- السّاعة 16:15 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة رشاف بصلية صاروخية.

16- السّاعة 16:15 استهداف تجمّعًا لآليّات جيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة راج في بلدة دير سريان بمسيّرتين انقضاضيّتين.

17- السّاعة 16:30 استهداف تجمّع لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند خلّة راج في بلدة دير سيريان بصلية صاروخية.

18- السّاعة 16:30 استهداف تجمّع لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند بيدر الفقعاني في بلدة الطيبة بصلية صاروخيّة.

19- السّاعة 16:30 استهداف دبّابة ميركافا في موقع جلّ العلّام بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

20- السّاعة 16:30 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة.

21- السّاعة 16:35 استهداف دبّابة ميركافا في بلدة البيّاضة بمحلّقة انقضاضيّة وتحقيق إصابة مؤكّدة.

22- السّاعة 18:15 استهداف موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بسرب من المسيّرات الانقضاضيّة.

23- السّاعة 19:00 استهداف تجمّع لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ قرب مرفأ الناقورة بمسيّرة انقضاضيّة.

24 السّاعة 19:15 استهداف مقرًّا قياديًّا مستحدثًا تابعًا لجيش العدوّ الإسرائيليّ في البيّاضة بصلية صاروخيّة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي