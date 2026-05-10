مقتل 15 شرطياً في هجوم بسيارة مفخخة شمال غربي باكستان

قُتل 15 شخصاً على الأقل وأُصيب ثلاثة آخرون، عندما فجّر مسلحون سيارة مفخخة عند نقطة تفتيش في شمال غربي باكستان، وفتحوا النار على الشرطة، بحسب ما أفاد مسؤولون، الأحد.

وقال المسؤول في شرطة مدينة بانو، محمد سجاد خان، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن “انتحارياً اقتحم في الليلة الفائتة بسيارة محملة بالمتفجرات نقطة تفتيش للشرطة في منطقة فاتح خيل في بانو، وبعد ذلك دخل عدد من المسلحين الموقع”.

وأضاف أن 15 عنصراً من الشرطة قُتلوا في أحدث هجوم يقع في إقليم خيبر بختونخوا الحدودي، في ظل موجة من التطرف أثقلت العلاقات بين إسلام آباد وكابول.

وأوضح مسؤولون أن المسلحين اقتحموا نقطة تفتيش تابعة للشرطة بعد انفجار السيارة، وفتحوا النار، مضيفين أنهم استخدموا أيضاً طائرات مسيّرة صغيرة في الهجوم.

وأفاد مسؤول إداري رفيع المستوى في بانو، طالباً عدم نشر اسمه، لوكالة الصحافة الفرنسية، بأن “المسلحين استخدموا في هجومهم طائرات رباعية المراوح إلى جانب أسلحة ثقيلة”، لافتاً إلى أن أكثر من 100 مسلح شاركوا في العملية.

وأضاف أن “المهاجمين أخذوا معهم أثناء انسحابهم عناصر من الشرطة وأسلحة من المركز”.

وتشهد مدينة بانو منذ سنوات تصاعداً في النشاط المسلح، الذي امتد إلى مناطق باكستان الحدودية.

وتنفي حكومة طالبان في كابول اتهامات إسلام آباد بأن الأراضي الأفغانية تشكل ملاذاً آمناً للمسلحين، لكن العلاقات المتوترة بين الجانبين تدهورت إلى صراع مسلح، تخللته ضربات جوية باكستانية على مدن أفغانية خلال الأشهر الأخيرة.

المصدر: أ.ف.ب.