لبنان

غارة معادية على معمل باطون بين يارون ومارون الراس وأخرى على عيترون

يواصل العدو الإسرائيلي اعتداءاته، بحراً وجواً وبراً، في سياق تصعيد ميداني مستمر يستهدف المدنيين، وخرق فاضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وفي هذا السياق، أغارت مسيرة معادية فجر اليوم الأحد على منشآت معمل لأحجار الباطون بين بلدتي يارون ومارون الراس، وتسببت بإلحاق أضرار جسيمة.

واستهدفت منطقة المحافر في أطراف عيترون في قضاء بنت جبيل بغارة لمسيرة معادية، ولم يفد بوقوع اصابات.

يأتي ذلك في وقت سبق أن قام الجيش اللبناني بإنقاذ 3 صيادين كانوا مفقودين، بعدما اقترب زورقان حربيان إسرائيليان من زورقهم داخل المياه اللبنانية، حيث اخترقا خط الطفافات في المنطقة البحرية الحدودية.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال أطراف بلدة علما الشعب بعدد من القذائف، فيما أشعلت قنابل حارقة أطلقتها القوات الإسرائيلية النيران في سهل المحافر على أطراف بلدة عيترون الشرقية.

وفي بلدة يحمر الشقيف، شنّ العدو غارتين عبر طائرة مسيّرة استهدفتا دراجة نارية، ما أدى إلى استشهاد مواطن، وفق وزارة الصحة.

المصدر: الوكالة الوطنية+مواقع إخبارية