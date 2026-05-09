السبت   
   09 05 2026   
   21 ذو القعدة 1447   
   بيروت 05:58
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    دولي

    مرشح للرئاسة الفرنسية: إسرائيل الأخطر في العالم

      وصف المرشح للرئاسة الفرنسية السياسي جان لوك ميلانشون إسرائيل بأنها “أخطر دولة في المنطقة اليوم”، متهما حكومة بنيامين نتنياهو بأنها الطرف الذي “يشعل الحروب” ويهاجم دول الجوار.

      وقال ميلانشون في حوار مع “إل سي إي” الفرنسية إن إسرائيل “هي من تدفع نحو التصعيد العسكري في الإقليم”، مضيفا أنها “تنفذ ما وصفه بجرائم إبادة”، مع تأكيده أن حديثه يستهدف الحكومة الإسرائيلية الحالية.

      وفي سياق متصل، نقل ميلانشون رواية عن محادثة أجراها مع مسؤول عسكري أممي، حيث سأله عن موقف قوات الأمم المتحدة في حال دخول إسرائيل إلى لبنان، ليأتي الرد وفق قوله بأن “الأوامر تقضي بالانسحاب”.

      وانتقد ميلانشون هذا الموقف بشدة، معتبرا أن انسحاب قوات حفظ السلام يتعارض مع جوهر مهمتها، قائلا إن دورها يجب أن يكون الفصل بين الأطراف لا الانسحاب من مناطق الاشتباك، مضيفا أن فرنسا لا تتسامح مع الاعتداء على جنودها وترد عليه.

      المصدر: قناة "إل سي إي" الفرنسية

      مواضيع ذات صلة

      13 من اليمين المتطرف في كيان العدو يطالبون بتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في ذكرى “يوم توحيد القدس”

      13 من اليمين المتطرف في كيان العدو يطالبون بتأمين اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى في ذكرى “يوم توحيد القدس”

      إذاعة جيش العدو: تأخر في التعامل مع وثيقة حذّرت من خطر الطائرات المسيّرة المعتمدة على الألياف البصرية

      إذاعة جيش العدو: تأخر في التعامل مع وثيقة حذّرت من خطر الطائرات المسيّرة المعتمدة على الألياف البصرية

      فرنسا | خبراء يوضحون مخاطر فيروس هانتا وسبل الوقاية منه بعد تفشٍ قاتل على متن سفينة

      فرنسا | خبراء يوضحون مخاطر فيروس هانتا وسبل الوقاية منه بعد تفشٍ قاتل على متن سفينة