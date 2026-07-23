فرنسا | فرق الإطفاء تتمكن من احتواء حريق هائل اتى على 2550 هكتارا جنوب البلاد وتواصل محاولات اخماد البؤر المشتعلة

أعلن رجال الإطفاء، الأربعاء، أن الحريق الذي اجتاح التلال المشجرة في جنوب فرنسا، وأجبر مئات الأشخاص على الفرار من منازلهم، وأتى على مساحة تعادل ضعف مطار هيثرو في لندن، تمت السيطرة عليه.

واندلع الحريق الثلاثاء في منطقة فار وانتشر بسرعة غير متوقعة، مما أجبر نحو 400 شخص على الإخلاء، وأتى على 2550 هكتارًا (6300 فدان)، وهي مساحة تعادل تقريبًا ضعف مطار هيثرو بلندن.

وقال قائد الإطفاء الإقليمي إريك غروان للصحفيين عن الحريق الذي اندلع الثلاثاء في منطقة فار: “في الوقت الحالي، تم احتواؤه داخل محيطه، مما يعني أنه لم يعد ينتشر كثيرًا”.

و لكنّه أشار الى أنّه: “ومع ذلك، لا يزال لدينا العديد من البؤر الساخنة، والنيران في أماكن كثيرة، لذا فنحن في حالة يقظة شديدة هذا الصباح”.

ويكافح ما يقرب من 1000 رجل إطفاء وطائرات مائية متخصصة لاحتواء الحريق في المنطقة الواقعة على طول ساحل البحر الأبيض المتوسط بفرنسا بين مدينتي مرسيليا ونيس.

ووفقًا لهيئة الأرصاد الجوية الفرنسية “ميتيو فرانس”، تسببت الظروف الجافة جدًا في المنطقة في خطر شديد لحرائق الغابات.

وبسبب موجات الحر والجفاف المتكررة، بدأ موسم حرائق الغابات لعام 2026 في وقت أبكر من المعتاد، وقد كافح رجال الإطفاء حرائق يومية تقريبًا في جميع أنحاء فرنسا في الأسابيع الأخيرة.

المصدر: وكالة يونيوز