    عربي وإقليمي

    وزارة الصحة في غزة: تفاقم حاد في أزمة نقص الأدوية والمستلزمات الطبية ومواد الفحوص المخبرية

      أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أزمة نقص قوائم الأدوية والمستهلكات الطبية ومواد الفحص المخبرية لا تزال تتفاقم، لتصل إلى معدلات وصفتها بـ”الصفرية” في العديد من الأصناف الأساسية.

      وأوضحت الوزارة أن 47% من الأدوية الأساسية رصيدها صفر، فيما تبلغ نسبة المستهلكات الطبية التي نفدت بالكامل 59%، في حين وصلت نسبة مواد الفحص المخبري المنعدمة إلى 87%.

      وأضافت أن أدوية علاج السرطان وأمراض الدم، وخدمات الرعاية الأولية، وأدوية الكلى والغسيل الدموي، إضافة إلى الأدوية النفسية، تُعد من أكثر القطاعات تضرراً جراء هذه الأزمة، ما يفاقم من صعوبة تقديم الخدمات الصحية للمرضى.

      المصدر: فلسطين اليوم

