    التقدمي: النائب أبو الحسن تعرض لاعتداء بالسلاح الحربي في قبيع

      صدر عن مفوضية الإعلام في الحزب التقدمي الاشتراكي البيان الآتي: “تعرض أمين سر اللقاء الديمقراطي النائب هادي أبو الحسن، أثناء قيامه بواجب اجتماعي في بلدة قبيع، لاعتداء بالسلاح الحربي، إلا أنّه نجح في السيطرة على المعتدي وتحييده قبل تنفيذ مخططه، ليستكمل واجبه الاجتماعي، قبل مغادرة المكان بهدوء عقب عودة الأمور إلى طبيعتها.

      وعليه، يضع التقدمي هذه المحاولة المفتعلة للقتل بعهدة السلطة القضائية والأجهزة الأمنية، لمعرفة الخلفيات الحقيقية وراءها.

      ويدعو التقدمي الأجهزة الأمنية إلى التعامل بحزم مع أي خلل أمني يهدّد السلم الأهلي، مؤكدا الحاجة إلى الهدوء والتروّي وانتظار التحقيقات الرسمية”.

      المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

