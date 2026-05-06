    الدفاع الإيرانية: العدو يجب أن يعترف بحقوق شعبنا وهذا ما يمهّد الطريق لإنهاء الحرب

      قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الإيرانية العميد رضا طلائي الأربعاء إن “العدو الأمريكي–الصهيوني يجب أن يعترف بحقوق الشعب الإيراني، وهو ما يمهّد الطريق لإنهاء الحرب”.

      وأضاف المتحدث أن “العدو الأمريكي – الصهيوني يجب أن يعترف بحقوق الشعب الإيراني، ولا سيما ينبغي على أمريكا أن تنأى بنفسها عن الكيان الصهيوني المجرم، وهذا من شأنه أن يهيّئ أرضية إنهاء الحرب”.

      وأكد المتحدث أنه “من دون الاعتراف بحقوق الشعب الإيراني، والابتعاد عن الكيان الصهيوني المجرم والإرهابي، والاستسلام لحقائق الميدان، لن تتمكن أمريكا من الخروج من المستنقع الذي علقت فيه”، وتابع أن “استشهاد قادة مثل الشهيد سليماني كان وسيبقى عاملًا في إعادة إنتاج القدرة الدفاعية لإيران”.

      واعتبر المتحدث أن “أساس القوة الدفاعية في البلاد قائم على القاعدة الشعبية”، ولفت إلى أن “العمق الاستراتيجي للقوة الدفاعية الإيرانية هو الشعب الإيراني، وأن منظمة تعبئة المستضعفين تمثل محور القوة الشعبية في مكونات القدرة الدفاعية والوطنية”.

      المصدر: وكالة مهر

