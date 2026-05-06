واشنطن بوست: إيران ضربت أصولًا عسكرية أمريكية أكثر بكثير مما تم الإبلاغ عنه، وفقًا لصور أقمار صناعية

بقلم إيفان هيل، جاريت لي، أليكس هورتون، تارا كوب، ودان لاموث – واشنطن بوست

تسببت الغارات الجوية الإيرانية في إلحاق أضرار أو تدمير ما لا يقل عن 228 منشأة أو قطعة من المعدات في مواقع عسكرية أمريكية في مختلف أنحاء الشرق الأوسط منذ بدء الحرب، حيث استهدفت حظائر الطائرات، والثكنات، ومستودعات الوقود، والطائرات، وأنظمة الرادار الرئيسية، ومعدات الاتصالات والدفاع الجوي، وذلك وفقًا لتحليل أجرته صحيفة «واشنطن بوست» لصور الأقمار الصناعية. ويُعد حجم الدمار أكبر بكثير مما أعلنته الحكومة الأمريكية علنًا أو تم الإبلاغ عنه سابقًا.

أدّى التهديد بشنّ هجمات جوية إلى جعل بعض القواعد الأمريكية في المنطقة خطرةً للغاية بحيث لا يمكن تشغيلها بالمستويات الاعتيادية من الأفراد، وقد قام القادة بنقل معظم العناصر من هذه المواقع إلى خارج نطاق النيران الإيرانية مع بداية الحرب، وفق ما أفاد به مسؤولون.

يُعدّ الحصول على صور أقمار صناعية للشرق الأوسط أمراً صعباً بشكل غير معتاد في الوقت الراهن. فقد امتثلت اثنتان من أكبر الشركات التجارية المزوِّدة لهذه الصور، Vantor وPlanet، لطلبات من الحكومة الأمريكية — أكبر عملائهما — للحد من نشر صور المنطقة أو تأخيرها أو حجبها إلى أجل غير مسمى خلال استمرار الحرب، ما يجعل تقييم الضربات الإيرانية المضادة أمراً صعباً أو مستحيلاً. وقد بدأت هذه القيود بعد أقل من أسبوعين على اندلاع الحرب.

في المقابل، دأبت وكالات أنباء إيرانية مرتبطة بالدولة منذ البداية على نشر صور أقمار صناعية عالية الدقة بشكل منتظم عبر حساباتها على وسائل التواصل الاجتماعي، زاعمةً أنها توثّق الأضرار التي لحقت بمواقع أمريكية.

وفي هذا التحقيق — الذي يُعد من أوائل السرديات العامة الشاملة لحجم الأضرار التي لحقت بالمنشآت الأمريكية في المنطقة — قامت صحيفة The Washington Post بمراجعة أكثر من 100 صورة أقمار صناعية عالية الدقة صادرة عن الجانب الإيراني. وتحققت الصحيفة من صحة 109 من هذه الصور عبر مقارنتها بصور أقل دقة من نظام الأقمار الصناعية التابع للاتحاد الأوروبي Copernicus، إضافة إلى صور عالية الدقة من شركة Planet حيثما توفرت. واستبعدت الصحيفة 19 صورة إيرانية من تحليل الأضرار بسبب عدم حسم نتائج المقارنة مع صور Copernicus. ولم يتم العثور على أي دليل يشير إلى التلاعب بالصور الإيرانية.