لبنان

شهيد في الخيام وتوغّل في خراج بلدتي عيترون – مارون الراس

شهد جنوب لبنان اليوم السبت سلسلة خروقات صهيونية جديدة، شملت قصفًا جويًا وتوغّلاً بريًا، في مسلسل مستمر للانتهاكات على السيادة اللبنانية.

وأفاد مراسل المنار بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية معادية ألقت قنبلة على بلدة الضهيرة في قضاء صور.

وفي سياق متصل، نفّذ الطيران المسيّر الإسرائيلي غارة على منطقة مطل الجبل في مدينة الخيام – قضاء مرجعيون، أدت إلى استشهاد مواطن لبناني، بحسب بيان رسمي صادر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة.

وفي خرق بري أيضا، أفاد مراسلنا أن دبابة “ميركافا” إسرائيلية توغلت لمسافة تُقدّر بنحو كيلومتر واحد داخل الأراضي اللبنانية، انطلاقًا من الموقع العسكري المستحدث في جلّ الدير، عند خراج بلدتي عيترون ومارون الراس، قبل أن تعود أدراجها باتجاه نقطة تمركزها.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار التوتر الحدودي وخرق الاحتلال الإسرائيلي اليومي للقرار الدولي 1701، وسط صمت دولي حيال الانتهاكات المتكررة التي تطال المدنيين والأراضي اللبنانية.

المصدر: موقع المنار