    العدوان الإسرائيلي متواصل.. غارات جوية وقصف مدفعي يطال عدداً من البلدات الجنوبية

      تواصل قوات الاحتلال عدوانها على لبنان في خرق واضح لاتفاق الهدنة، حيث شنّ الطيران الحربي المعادي غارات عدة على بلدات جنوبية.

      فقد استهدف الاحتلال بغارة بلدة كفرا، كما تعرّضت بلدتا المنصوري والحنية لقصف مدفعي معادٍ، في حين طال قصف مدفعي بلدة زوطر الشرقية في جنوب لبنان.

      وفي سياق متصل، أغار الطيران الحربي المعادي على بلدة جبشيت في جنوب لبنان.

      وليلاً، شنّ الطيران الحربي التابع للكيان الإسرائيلي غارات على بلدتي شوكين وحبوش، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف بلدتي النبطية الفوقا وزبدين في جنوب لبنان.

      المصدر: موقع المنار

      المقاومة تستهدف آليات وجنود للعدو الإسرائيلي في عدة بلدات جنوبية وتحقق إصابات مباشرة

      كركي أعلن زيادة التعويضات العائليّة للعمّال: مليونان و100 ألف ليرة للشريك ومليون و155 ألف عن كل ولد

      الجيش اللبناني: دهم منازل مطلقي النار خلال مراسم تشييع في الضاحية وبعلبك وتوقيف 4 متورطين ومطلوب

