شهيد بقصف إسرائيلي على غزة

استشهد مواطن وأصيب آخر بجروح خطيرة – فجر الثلاثاء- جراء قصف إسرائيلي استهدف محيط تقاطع شارعي الجلاء والعيون بمدينة غزة.

وأفاد مصدر محلي بأن طائرة مسيّرة إسرائيلية شنت غارة قرب تقاطع شارعي الجلاء والعيون بمدينة غزة، ما أدى إلى إصابة مواطنين قبل الإعلان عن استشهاد أحدهما.

كما قصفت مدفعية الاحتلال أماكن النازحين في جنوبي القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف الجوي والمدفعي تجاه أماكن النازحين، إلى جانب عمليات النسف والتدمير داخل ما يعرف بالخط الأصفر، مع الاستمرار في القيود على حركة البضائع والمساعدات والسفر.

ووفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد الشهداء منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى 834 شهيدًا، إضافة إلى 2345 إصابة، إلى جانب تسجيل 767 حالة انتشال.

كما بلغت الحصيلة الإجمالية للعدوان منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 72,614 شهيدًا و172,448 إصابة، في مؤشر على الكلفة البشرية الثقيلة للحرب المستمرة على القطاع.

المصدر: المركز الفلسطيني للإعلام