غارات جوية وقصف مدفعي للاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان في خرق متواصل للهدنة

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي خرقها لاتفاق الهدنة في لبنان، حيث شنّت سلسلة غارات جوية وقصفًا مدفعيًا استهدف مناطق متفرقة في جنوب البلاد.

ففي منطقة النبطية، أغار الطيران الحربي المعادي على بلدة زوطر الشرقية، كما استهدف المنطقة الواقعة بين زوطر الشرقية وزوطر الغربية، بالتزامن مع قصف مدفعي معادٍ طال بلدة زوطر الشرقية مجددًا.

وفي منطقة صور، شنّ الطيران الحربي غارات على بلدتي قانا ودبعال، كما استهدف بلدتي تولين وشحور بغارات جوية إضافية.

أما في منطقة بنت جبيل، فقد شنّ الطيران الحربي ثلاث غارات على بلدة قلاوية، واستهدف بغارة جوية بلدة برعشيت، فيما طال قصف مدفعي معادٍ بلدتي بيت ياحون وكونين.

ويأتي هذا التصعيد في سياق استمرار الخروقات الإسرائيلية لاتفاق الهدنة، عبر استهداف متكرر لمناطق مدنية في جنوب لبنان.

المصدر: موقع المنار