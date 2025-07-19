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اليمن | القوات المسلحة تعلن عن عملية عسكرية إستهدفت مطار اللد بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين2”

أعلنت القوات المسلحة اليمنية عن تنفيذ عملية عسكرية نوعية استهدفت مطار اللد في منطقة يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين2”.

وفي بيان لها مساء اليوم الجمعة، أوضحت القوات المسلحةِ اليمنية أن “العمليةَ تسببت في هروع الملايين من قطعان الصهاينة الغاصبين إلى الملاجئ وتوقف حركة المطار، مؤكدةً أنهاحققت هدفها بنجاح بفضل الله”.

وقال البيان: إنَّ ” استهداف مطار اللد جاء انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني ومجاهديه وردا على جريمة الإبادة الجماعية الصهيونية في قطاع غزة “.

وأهاب البيان “بكافة أبناء الأمة العربية والإسلامية بالخروج دعما وإسنادا لإخواننا في غزة فهم في حصار ظالم لا ينقطع وعدوان آثم لا يتوقف”.

وقالت القوات المسلحة اليمنية مخاطبة الأمة العربية والإسلامية: “إن لم تنتصروا لدينكم فانتصروا لعروبتكم، وإن لم تنتصروا لعروبتكم فانتصروا لإنسانيتكم، مضيفةً أنهإذا تمكن العدو المجرم من تنفيذ مخططه في غزة فالدور القادم عليكم عاجلا أم آجلا”.

وشدّدت القوات المسلحة على أنَّ “عملياتها مستمرة حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

المصدر: وكالات