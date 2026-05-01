العصف المأكول | ملخص عمليات المقاومة الاسلامية ضد العدو الاسرائيلي بتاريخ اليوم الخميس 30-4-2026

دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار، والإعتداء على المدنيّين وتدمير بيوتهم وقراهم في جنوب لبنان، واستنادًا إلى الحقّ في مقاومة الاحتلال ودحره، أصدرت المقاومة الإسلامية بتاريخ الخميس 30/04/2026، 10 بيانات عسكرية وفقًا للآتي:

1- الساعة 08:45 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى وهدم البيوت في جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة مدفع 155 ذاتي الحركة جنوب بلدة يارين بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

2- الساعة 10:00 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى وهدم البيوت في جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة دبّابتي ميركافا في مدينة بنت جبيل بمحلّقتين انقضاضيّتين وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

3- الساعة 10:30 ردًا على استباحته الأجواء اللبنانيّة، أسقط مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة طائرة مسيّرة تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ من نوع “هرمز 450 – زیك” في أجواء مدينة النبطية بصاروخ أرض جو.

4- الساعة 10:30 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى وهدم البيوت في جنوب لبنان، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة دبّابتي ميركافا في بلدة القنطرة بمحلّقتين انقضاضيّتين وحقّقوا إصابة مؤكّدة.

5- الساعة 13:50 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في موقع بلاط المستحدث في جنوب لبنان بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة.

6- الساعة 14:00 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة شمع في جنوب لبنان بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة.

7- الساعة 17:50 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة آلية هامر في بلدة البياضة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة.

8- الساعة 16:20 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لآليّات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة ميس الجبل بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة.

9- الساعة 16:30 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الطّيبة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة.

10- الساعة 18:30 ردًا على الاعتداءات التي طالت القرى في جنوب لبنان وأسفرت عن ارتقاء شهداء وعدد من الجرحى بين المدنيّين، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة تجمّعًا لجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة القنطرة بسربٍ من المسيّرات الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة.

إنّ المقاومة الاسلاميّة معنيّة بالدفاع عن أرضها وشعبها خصوصًا مع تجاوز العدو الإسرائيلي الحدود بإجرامه، وهذا أقل الواجب للجمه ومنعه من التمادي في أهدافه الخطيرة على لبنان دولةً وشعباً ومقاومة.

المصدر: الاعلام الحربي